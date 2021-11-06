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بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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يحل مانشستر سيتي ضيفًا على مانشستر يونايتد اليوم السبت 6-11-2021، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقدم المصري اليوم تغطية بث مباشر لحظة بلحظة للمباراة

تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: إريك بايلي- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف

الوسط: وان بيساكا- فريد- سكوت ماكتوميناي- لوك شاو- برونو فيرنانديز

الهجوم: كريستيانو رونالدو- إدينسون كافاني

مواعيد مباريات اليوم 6-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد

مشاهدة مباراة اليونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي الآن

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر- جون ستونز- روبن دياز- جواو كانسيلو

الوسط: كيفين دي بروين- رودري- برناردو سيلفا

الهجوم: جابرييل جيسوس- فيل فودين- جاك جريليش

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة أمام مانشستر سيتي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة حتى ويتصدر تشيلسي البطولة بفارق خمس نقاط كاملة.

لقطة من مباراة سابقة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

المصرى اليوم

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