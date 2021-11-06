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حققنا الاكتفاء الذاتي.. وزير الزراعة: مصر الأولى أفريقيا والسادسة عالميا بالاستزراع السمكي
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:34 مساءً
نقص الأسمدة يهدد محصول القمح في المنيا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:34 مساءً
رضا شعيب رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الأثاث لـ«المصري اليوم»: بروتوكول مع جامعة المنصورة الأهلية لتدريس صناعة الأثاث (حوار)
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:34 مساءً
«شباب ورياضة» الأقصر تشارك في تدشين مبادرة «قيمنا فين»
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:33 مساءً
جامعة عين شمس: فوز عمر عبد السلام بالمركز الثالث في مسابقة ملتقى الابتكار
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:33 مساءً
وزير الزراعة يناشد الفلاحين استلام كارت الفلاح ويؤكد: إضافة خدمة ميزة عليه
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:33 مساءً
استخدام سلاح اللاجئين والغاز.. أزمة بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي بسبب 3 دول عربية (تقرير)
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:33 مساءً
السيسي يشارك في احتفالية اليونيسكو بمناسبة مرور 75 عامًا علي تأسيسها
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:33 مساءً
البحيرة تواجه فيروس كورونا.. مصادرة 70 شيشة وتحرير 30 محضر «كمامة»
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:33 مساءً
«كنت بأدبه مقصدتش أقتله دا ضنايا».. اعترافات أم متهمة بقتل ابنها في العياط
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
"حكيم الأعشاب بسيناء" نتداول أكثر من 600 عشب للعلاج و "اللصف يكافح الكورونا
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 12:02 مساءً
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