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ضبط سائق «موتوسيكل» تعـدى على سيدة وكسر زجاج سيارتها في القاهرة

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ضبط سائق «موتوسيكل» تعـدى على سيدة وكسر زجاج سيارتها في القاهرة ضبط سائق «موتوسيكل» تعـدى على سيدة وكسر زجاج سيارتها في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص تعـدى على سيدة بالقاهرة لفظيًا وكسر زجاج السيارة خاصتها لخلافهما على أولوية المرور.

تلقى قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بأنها حـال قيادتها سيارتها أعلى كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة، حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائد دراجة نارية بسبب أولوية المرور قام على إثرها الأخير بالتوقف أمامها وتعدى عليها لفظيًا، وقيامه بكسر زجاج السيارة خاصتها ولاذ بالفرار، وقيامها بتقديم مقطع على هاتفها المحمول يحوي ذات المضمون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد بيانات الدراجة النارية وتحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المتهم واتهمته بارتكاب الواقعة.

المصرى اليوم

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