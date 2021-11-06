حمو بيكا وباتيستوتا وفرقة تيم الصواريخ يخوضون اختبارات الأصوات بنقابة الموسيقيين

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شارك الموسيقار محمد ضياء في لجنة اختبار الأصوات بنقابة الموسيقيين، والتي تعقد كل 6 أشهر لقبول أو رفض المطربين الشباب الراغبين في الانضمام لأخذ التصريح السنوي والذي يمثل العضوية المنتسبة للنقابة.

لجنة اختبار الأصوات بنقابة الموسيقيين

وتكونت اللجنة من الملحن سامي الحفناوي والملحن هاني شنودة بصحبة محمد ضياء من خارج أعضاء مجلس إدارة النقابة، وبحضور المايسترو حمادة أبواليزيد رئيس لجنة القيد بالنقابة والدكتور علاء سلامة وكيل النقابة.

وقال الموسيقار محمد ضياء عقب مشاركته في لجنة اختبار الأصوات بنقابة الموسيقيين، أن هناك مجموعة من المطربين الصاعدين لديهم خامة جيدة تم قبولهم، وهناك مجموعة أخرى يحتاجون لمراجعة أنفسهم والتدريب اكثر ليتحسن أداؤهم، وهناك مجموعة تم رفضها لتدني مستواها عن الحد المقبول.

واضاف ضياء أنه سيتم اعلان نتيجة لجنة الاختبار بعد انعقاد اول اجتماع لمجلس ادارة النقابة برئاسة النقيب المطرب هاني شاكر واعتماد النتيجة.

وحضر الاختبارات مجموعة من المغنيين المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب منهم حمو بيكا وباتيستوتا وفرقة تيم الصواريخ.

يذكر أن إدارة مهرجان الموسيقى العربية برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، كانت قد كرمت الموسيقار محمد ضياء خلال حفل افتتاح الدورة الـ30، والذي اقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا مع مجموعة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي مؤخرا، وشاركه ابناه الملحن أحمد ضياء ويارا، وعبر ابنه الصغير «عمر» عن سعادته بتكريم والده بعدما تغيب عن حضور الحفل لسفره إلا انه أرسل له رسالة تهنئة بالصوت والصورة.

محمد ضياء خلال تكريمه

من ناحية أخرى أعلن الموسيقار محمد ضياء انه سيبدأ اليوم مهامه في لجنة المسابقة الكبرى للأغنية الجديدة ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى، والتي يشارك بها مجموعة من الأصوات المتميزة سيتم اختيار افضلها وإعطاؤه جائزة مادية كبرى تصل إلى 150 ألف جنيه مصري.