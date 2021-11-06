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القبض على 4 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 25 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

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القبض على 4 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 25 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات القبض على 4 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 25 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، قيام 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية واثنين منهم مسجونان حالياً على ذمة إحدى قضايا المخدرات، جميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية، بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وأضافت التحريات، قيام المتهمين بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بحسابات وشهادات بنكية، وكذلك حسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيه.

المصرى اليوم

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