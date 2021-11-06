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الغرفه التجاريه في كفرالشيخ تنظم دورة تدريبية لمنتسبيها لتشجيعهم علي التصدير

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الغرفه التجاريه في كفرالشيخ تنظم دورة تدريبية لمنتسبيها لتشجيعهم علي التصدير الغرفه التجاريه في كفرالشيخ تنظم دورة تدريبية لمنتسبيها لتشجيعهم علي التصدير

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نظمت الغرفة التجارية بمحافظة كفرالشيخ برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، خلال الاسبوع الماضي دورة تدريبية جديدة لمزاولة نشاط التصدير لعدد من منتسبي الغرفة في إطار الدعم الكامل لمجلس إدارة الغرفة للدورات التدريبية والتثقفية التي تنظمها الغرفة لمنتسبيها من اجل تدريبهم وتثقيفهم لمواكبة كافة الفاعليات والقرارات والتعليمات والقوانين المتعلقة بالأنشطة التجارية الجديد ، وقال رءيس الغرفه التجاريه بكفرالشيخ أن هذه هي الدورة السابعة للتصدير التي تنظمها الغرفة خلال عام 2021 حيث نظمت الغرفة دورة لمزاولة التصدير لعدد من منتسبيها من المصدرين خلال الفترة من 24 حتي 28 اكتوبر2021 عبر تقنية زووم اون لاين لمدة خمس أيام متواصلة لمدة20ساعة أعقبها امتحان نهاية الدورة وتم إعلان النتيجة بنجاح جميع المتدربين وقد كان برنامج محاضرات الدورة يتسم برصد كل ما يخص التصدير والتعامل مع الموانئ والجمارك.

المصرى اليوم

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