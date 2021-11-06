أخبار عاجلة

حققنا الاكتفاء الذاتي.. وزير الزراعة: مصر الأولى أفريقيا والسادسة عالميا بالاستزراع السمكي -
نقص الأسمدة يهدد محصول القمح في المنيا -
رضا شعيب رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الأثاث لـ«المصري اليوم»: بروتوكول مع جامعة المنصورة الأهلية لتدريس صناعة الأثاث (حوار) -
«شباب ورياضة» الأقصر تشارك في تدشين مبادرة «قيمنا فين» -
جامعة عين شمس: فوز عمر عبد السلام بالمركز الثالث في مسابقة ملتقى الابتكار -
وزير الزراعة يناشد الفلاحين استلام كارت الفلاح ويؤكد: إضافة خدمة ميزة عليه -
استخدام سلاح اللاجئين والغاز.. أزمة بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي بسبب 3 دول عربية (تقرير) -
السيسي يشارك في احتفالية اليونيسكو بمناسبة مرور 75 عامًا علي تأسيسها -
البحيرة تواجه فيروس كورونا.. مصادرة 70 شيشة وتحرير 30 محضر «كمامة» -
«كنت بأدبه مقصدتش أقتله دا ضنايا».. اعترافات أم متهمة بقتل ابنها في العياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بدء المرحلة الثالثة لـ«الموجة 18»لإزالة التعديات على أملاك الدولة في المنيا

Print
بدء المرحلة الثالثة لـ«الموجة 18»لإزالة التعديات على أملاك الدولة في المنيا بدء المرحلة الثالثة لـ«الموجة 18»لإزالة التعديات على أملاك الدولة في المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء أعمال المرحلة الثالثة، للموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة .

قال «المحافظ»، مستمرون في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

أضاف «المحافظ» أنه تم تشكيل لجنة، تحت إشرافه المباشر، وبرئاسة نائب المحافظ، حيث انتهت اللجنة من إعداد حصر كامل، ومدقق، ومبين بالإحداثيات الجغرافية، لكافة حالات التعدي على أملاك وزارة الموارد المائية والري بالمنيا، بالتنسيق مع وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ووحدة المتغيرات المكانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يشارك في احتفالية اليونيسكو بمناسبة مرور 75 عامًا علي تأسيسها

السيسي يشارك في احتفالية اليونيسكو بمناسبة مرور 75 عامًا علي تأسيسها

نائب: مشاركة «السيسي» في مؤتمر باريس يؤكد موقف مصر على دعم استقرار ليبيا

نائب: مشاركة «السيسي» في مؤتمر باريس يؤكد موقف مصر على دعم استقرار ليبيا

بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس

بينها خروج المرتزقة وعقد الانتخابات بموعدها.. رسائل السيسي بشأن ليبيا بمؤتمر باريس

السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي

السيسي من مؤتمر باريس : مصر سنداً وقوة للشعب الليبي