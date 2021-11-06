أخبار عاجلة

استشاري عن مرضى السمنة: «مفيش حالة وليس لها حل» -
خبير في الشأن الليبي: القبائل تعوّل على نجل القذافي في الرئاسة لتغيير المعادلة على الأرض -
فريق الشمس ونجوم الكرة القدامى يعلنون دعمهم لقائمة الخطيب -
ألفت عمر: بدأت التمثيل في الثانوية العامة -
ميقاتي: نحن مع بقاء ملف انفجار مرفأ بيروت بيد القاضي بيطار -
"عيون جدة" يطلق مبادرة "وصلني" لخدمة المرضى بالتعاون مع شركتي توصيل -
"هانيويل": "السعودية لهندسة وصناعة الطيران" مركز معتمد للصيانة بالشرق الأوسط -
وزير الشؤون الإسلامية يلتقي أئمة كرواتيا في المركز الإسلامي الثقافي بزغرب -
بالأوسمة الذهبية.. عربي الكاراتيه يكرّم أبطال أولمبياد طوكيو 2020 -
"التعاون الإسلامي" تدين المحاولات الحوثية لتهديد حركة الملاحة العالمية في جنوب البحر الأحمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نصائح من جراح جهاز هضمي لمواجهة أمراض المعدة والقولون والكبد ()

Print
نصائح من جراح جهاز هضمي لمواجهة أمراض المعدة والقولون والكبد (فيديو) نصائح من جراح جهاز هضمي لمواجهة أمراض المعدة والقولون والكبد ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور كريم أبوالمجد، جراح الجهاز الهضمي العالمي، أن القولون العصبي مسمى علمي، والجهاز العصبي أحيانًا يهاجم ويؤثر على القولون، موضحًا أن العلم تطور إلى حد ما وخبرة الأطباء تطورت خلال العشرين عامًا الماضية وعلموا أن الجهاز الهضمي والمخ يتصلوا ببعضما البعض عبر وصلات عصبية تؤثر على حياة الشخص ككل.

أضاف أبوالمجد خلال حواره إلى برنامج « تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة «»، أن إصابات الجهاز الهضمي العصبية والحركية واقع، وحوالي ثلث المرضى في مصر تقريبًا لديهم اضطرابات في حركة الجهاز الهضمي من المعدة حتى القولون، مشيرًا إلى هناك أسباب كثيرة لهذا ويوجد معرفة السببب تحديدًا لأنه يمكن أن يكون التهاب فيروسي مثل المتعافين من كورونا.:

تابع أبوالمجد أن تقرحات القولون سببه التغير في نوع الأكل، وهي مشكلة عامة في مصر والشرق الأوسط كله تقريبًا، موضحًا أن الوجبات السريعة في المطاعم تتسبب في تغيير بكتيريا القولون وتسبب تقرحاته لأن الجهاز الهضمي لم يكن يتعود على هذه النوعية من الطعام.

نصح الجراح العالمي المصريين بتغيير نمط حياتهم والبحث عن الوقاية لأن ذلك أفضل من البحث عن العلاج، حيث يجب عمل فحوصات سنوية، كما يجب على كل مصري بلغ 45 عامًا أن يجري منظار القولون لاكتشاف أي ورم، وكذلك يجب عمل متابعة دورية عبر الأشعة المقطعية أول بأول لمرضى الكبد والجهاز الهضمي لتتبع الأورام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس هيئة الدواء: لقاح «كوفي فاكس» المصري خضع لكل التجارب المعملية

رئيس هيئة الدواء: لقاح «كوفي فاكس» المصري خضع لكل التجارب المعملية

متحدث التعليم العالي: الوصول للقاح «كوفي فاكس» المصري نجاح لمنظومة البحث العلمي

متحدث التعليم العالي: الوصول للقاح «كوفي فاكس» المصري نجاح لمنظومة البحث العلمي

كيروش: نعمل على جعل مصر أفضل منتخب في أفريقيا

كيروش: نعمل على جعل مصر أفضل منتخب في أفريقيا

عبدالمنعم سعيد: الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا جاء بعد انقطاع منذ 2015

عبدالمنعم سعيد: الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا جاء بعد انقطاع منذ 2015