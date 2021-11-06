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أكد الدكتور كريم أبوالمجد، جراح الجهاز الهضمي العالمي، أن القولون العصبي مسمى علمي، والجهاز العصبي أحيانًا يهاجم ويؤثر على القولون، موضحًا أن العلم تطور إلى حد ما وخبرة الأطباء تطورت خلال العشرين عامًا الماضية وعلموا أن الجهاز الهضمي والمخ يتصلوا ببعضما البعض عبر وصلات عصبية تؤثر على حياة الشخص ككل.

أضاف أبوالمجد خلال حواره إلى برنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة «dmc»، أن إصابات الجهاز الهضمي العصبية والحركية واقع، وحوالي ثلث المرضى في مصر تقريبًا لديهم اضطرابات في حركة الجهاز الهضمي من المعدة حتى القولون، مشيرًا إلى هناك أسباب كثيرة لهذا ويوجد معرفة السببب تحديدًا لأنه يمكن أن يكون التهاب فيروسي مثل المتعافين من كورونا.:

تابع أبوالمجد أن تقرحات القولون سببه التغير في نوع الأكل، وهي مشكلة عامة في مصر والشرق الأوسط كله تقريبًا، موضحًا أن الوجبات السريعة في المطاعم تتسبب في تغيير بكتيريا القولون وتسبب تقرحاته لأن الجهاز الهضمي لم يكن يتعود على هذه النوعية من الطعام.

نصح الجراح العالمي المصريين بتغيير نمط حياتهم والبحث عن الوقاية لأن ذلك أفضل من البحث عن العلاج، حيث يجب عمل فحوصات سنوية، كما يجب على كل مصري بلغ 45 عامًا أن يجري منظار القولون لاكتشاف أي ورم، وكذلك يجب عمل متابعة دورية عبر الأشعة المقطعية أول بأول لمرضى الكبد والجهاز الهضمي لتتبع الأورام.