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موديز تعدل نظرتها للاقتصاد السعودي من سلبية الي مستقرة

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موديز تعدل نظرتها للاقتصاد السعودي من سلبية الي مستقرة موديز تعدل نظرتها للاقتصاد السعودي من سلبية الي مستقرة

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عدلت وكالة التصنيف العالمية “موديز” نظرتها المستقبلية للسعودية إلى مستقرة، وثبتت تصنيفها عند “A 1”.

وأعلنت “موديز” أنها غيرت النظرة المستقبلية بشأن من سلبية إلى مستقرة.

وأضافت أن التغيير في نظرة السعودية يعكس زيادة احتمال أن توقف الحكومة خلال السنوات العديدة المقبلة، معظم زيادة 2020 في أعباء الديون.

وأفادت “موديز” بأن ارتفاع النفط سيسهل التحسن المالي المتوقع للسعودية على مدى السنوات السبع المقبلة.

من جهة أخرى أكدت “ستاندرد أند بورز” تثبيت التصنيف القطري عند “A A/A-1+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

المصرى اليوم

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