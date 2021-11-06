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الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة تبرز تقرير «المصري اليوم» عن قرية الفواخيرا

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الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة تبرز تقرير «المصري اليوم» عن قرية الفواخيرا الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة تبرز تقرير «المصري اليوم» عن قرية الفواخيرا

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نقلت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على موقعها الرسمي على «فيس بوك» تقرير «المصري اليوم' عن قرية الفواخير.

والذي رصدت خلاله عدسة الجريدة مراحل التصنيع داخل القرية بمصر القديمة.

حيث قامت المحافظة بمراحل لتطوير القرية ضمن خطة قومية تستهدف وضعها على خارطة السياحة والاقتصاد وإنقاذها من الإندثار، خاصة أنه يتم تطوير منطقة الفسطاط بمصر القديمة.

لكونها تنتج كل أوانى المائدة واشكال الفخار المستخدمة في الزينة، مشيرة إلى أن تطوير القرية يأتى ضمن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، وسيتم وضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمى.

وسوف يشمل التطوير استكمال توصيل جميع المرافق «مياه- غاز – كهرباء- صرف» للفواخير، ويتم تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخيرا وتنفيذ أعمال الإنارة والنظافة وغيرها ودهان الواجهات.

وكذلك تركيب لاند سكيب زراعى وأرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها، ويتم دراسة إقامة منطقة خدمات ومطاعم لتقديم أكلات المطبخ المصرى بالقرية لتوفير احتياجات السائحين من زائرى المنطقة، مع التخطيط لتنظيم معرض مفتوح بالإضافة التخطيط لإنشاء مول لعرض منتجات القرية بشكل حضارى.

المصرى اليوم

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