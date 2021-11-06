كايرو اي سي تي يناقش تحديات صناعة تكنولوجيا المعلومات و الفرص المتاحة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تنطلق فاعليات معرض كايرو اي سي تي في القاهرة غدا الاحد بحضور عدد كبير من شركات تكنولوجيا المعلومات و الخدمات المالية ويحتفل هذا العام معرض القاهرة الدولي للتكنولوجياCairo ICT باليوبيل الفضى وسط تأكيد من عدد من الشركات العالمية والمحلية ووزارات وهيئات بارزة استعدادها للمشاركة في الدورة الجديدة من المعرض والتي تعد دورة استثنائية بكل المقاييس إذ تشهد مرور 25 عامًا على إقامة المعرض والذي انطلقت أولى دوراته فى عام 1996.وتعقد دورة هذا العام خلال الفترة من 7-10 نوفمبر الحالى بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار THE DIGITAL CHALLENGE او التحديات الرقمية.وبوصف المتخصصين والعاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يعتبر Cairo ICT القاطرة التي تقود ركب التكنولوجيا في مصر من خلال الأنشطة والفعاليات والندوات واللقاءات التي تلقي الضوء على المستقبل في كافة المجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية.و يعتبر Cairo ICT هو الحدث الأبرز في مجال التقنية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومصر والذي يعتبر منصة حقيقية لتبادل الروىء ووجهات النظر واستشراف المستقبل ورسم خارطة طريق التطور التكنولوجي وملامسته لكافة القطاعات القائمة بما يحقق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والشمول المالي، حيث رسخ المعرض في دوراته الماضية التي شرفت بافتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعالياته على مدار السنوات الماضية أهمية مصر وبعدها الاستراتيجي والتكنولوجي وريادتها في تطويع التقنيات الحديثة في خدمة الوطن والتأكيد على مكانة مصر البارزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الاوسط والعالم كله .25 عاماً من الإنجازات:في عام 1995 بدأ التفكير في انطلاق فعالية مصرية تحتضن العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم اختيار اسم المعرض الذي انطلقتاولى فعالياته في عام 1996 تحت اسم كايرو تيليكومب وحملت دورة هذا العام شعارA star is born . وشهدت حضورا مميزا من بعض الشركات العالمية والمحلية وعدد اخر من الحكوميين في الجهات المختلفة .في نهاية التسعينات استطاع المعرض أن يرسخ دوره في دعم وتنمية قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، حيث شهدت نهاية التسعينات مشاركة غير مسبوقة من جانب كبار المسئولين و الوزراء من الدول العربية، ونجح المعرض خلال هذه الفترة في تسليط الضوء على حقيقة أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قادمة لإعادة تشكيل المستقبل، استضاف المعرض خلال هذه الفترة أكثر من 110عارضا من جميع قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، واستطاع أن يثبت إمكانية الرهان على نجاح معارض الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في الوقت الذي كانت فيه جميع المعارض إما معارض للطعام والصناعات الغذائية أو الأزياء