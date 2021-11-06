أكبر مصدر للاحتباس الحراري.. الصين تعلن زيادة إنتاجها اليومي من الفحم رغم قمة التغيرات المناخية

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زاد الانتاج اليوم من الفحم في الصين ليصل إلى 11.88 مليون طن يوميا، وذلك بعد جهود «منسقة» ترمي إلى تخفيف حدة النقص في الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء، حسبما أكد جهاز التخطيط الاقتصادي الصيني، والذي رجح أن يزيد الإنتاج .

وتعهدت الصين التي تعتبر أكبر مستهلك للفحم في العالم والذي يتسبب في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بتقليص استخدام الفحم بعد عام 2025 .

وتتعرض الصين، والتي تحظى بلقب «ألعملاق الآسيوى»، وهي أكبر دولة مسببة للتلوث في العالم، لانتقادات كثيرة في مؤتمر «كوب 26» المنعقد في مدينة جلاسجو الأسكتلندية لبحث أزمة التغيرات المناخية، بسبب غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ، في وقت يُفترض أن تتفاوض الدول فيه على خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة .

في حين أعلنت الصين أنها زادت انتاجها اليومي من الفحم أكثر من مليون طن وسط شح في الطاقة الكهربائية، بينما تعاني من عبء ارتفاع تكلفة المواد الأولية خصوصًا الفحم الذي تعتمد عليه بنسبة 60% لتشغيل محطات انتاج الطاقة.

و رفعت الصين إنتاج الفحم لكبح ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تحاول فيه ضمان مخزونات شتوية كافية لمحطات الطاقة ومزودي خدمات التدفئة، حسب وسائل إعلام عالمية في تقارير لها اليوم السبت .

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس الجمعة إنه المتوقع أن يتجاوز معدل الإنتاج اليومي قريبا 12 مليون طن، وذلك وفقا لاتجاهات زيادة الإنتاج حاليا، لافتة إلى أن الإنتاج المسجل يوم الخميس البالغ 11.88 مليون طن ينطوي على زيادة عن إنتاج اليوم السابق البالغ 11.2 مليون. وقالت إن الإنتاج اليومي في أكبر مناطق منتجة للفحم في شانشي ومنغوليا الداخلية ارتفع 220 ألف طن و420 ألف طن على الترتيب، مقارنة بأوائل أكتوبر. وقالت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء اليوم إن منغوليا الداخلية «لم تدخر جهدا» لزيادة طاقة الإنتاج والنقل، وذلك في الوقت الذي تسلم فيه شركات في الأقاليم شحنات كبيرة إلى ميناء الفحم الرئيسي في تشنهوانغداو بأسعار مخفضة في محاولة لتحقيق استقرار بالسوق .

ويعد استهلاك الصين للفحم، أكبر ملوثات البيئة، محل تدقيق خلال الأيام الماضية مع اجتماع دول في جلاسجو لمناقشة المزيد من الإجراءات اللازمة للحد من الاحتباس الحراري .

وكانت دارسة أجراها مركز الأبحاث الأمريكي روديم جروب، أكدت أن الانبعاثات السنوية للصين من غازات الاحتباس الحراري في عام 2019 تجاوزت انبعاثات جميع الدول المتقدمة مجتمعة، وذلك لأول مرة.

وقالت الدراسة إنه بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ساهمت الصين وحدها بنسبة 27 في المائة من انبعاثات مكافئات ثاني أكسيد الكربون العالمية (CO2e) في 2019.

وكانت حصة الصين البالغة 27 في المائة من الانبعاثات العالمية أكبر بكثير من حصة الولايات المتحدة، التي احتلت المركز الثاني بنسبة 11 %.