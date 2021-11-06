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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مفخختين

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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مفخختين الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مفخختين
أكّدت استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مفخختين

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان وخميس مشيط، من خلال طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مشددة على أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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