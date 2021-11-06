★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفجرت ناقلة وقود، فجر اليوم السبت، إثر تصادم في عاصمة سيراليون الأفريقية، فريتاون، وهو ما أسفر عنه سقوط عدد كبير من الضحايا يتجاوز الـ90 قتيل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مدير المشرحة المركزية الحكومية في المدينة قوله إنها تسلمت 91 جثة لضحايا الانفجار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عدداً من الضحايا يرقدون في شوارع فريتاون بعد أن أصيبوا بحروق شديدة، كما أبرزت المقاطع اشتعال نيران في متاجر ومنازل قريبة.

وقالت إيفون آكي سوير، رئيسة بلدية المدينة الساحلية: «لقطات الفيديو والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مروعة.. هناك مخاوف من مقتل أكثر من 100 شخص جراء انفجار الناقلة نتيجة لحادثة تصادم في محطة وقود».

وأعربت رئيسة البلدية، إن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات غير معروف بعد، مضيفة أن الشرطة موجودة في موقع الحادث لمساعدة مسؤولي إدارة الكوارث.

وأضافت خلال منشور لها عبر «فيسبوك» أن الانفجار الذي أعقب الاصطدام بشاحنة أنهى حياة ضحايا كان بينهم من توافدوا لجمع الوقود المتسرب من السيارة المحطمة.