انطلاق فاعليات كايرو اي سي تي و تقديم خدمات التوصيل مجانا

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تنطلق فاعليات معرض كايرو اي سي تي في دورته الـ 25 غدا الاحد بحضور عدد كبير من الخبراء و المتخصصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات و الخدمات الالكترونية ومن المقرر تنظيم ساحة تحت اسم " كونكتا " تكون مخصصة للمبدعين من الشباب لمناقشة ابتكارتهم الجديدة و عرض امكانية تمويل الافكار الجادة علي المستثمرين .

وأعلنت شركة مرسول مصر عن مشاركتها للمرة الاولي في مجال تقديم خدمات التوصيل عند الطلب خلال فاعليات معرض كايرو اي سي تي بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الفترة بين 7 الي 10 نوفمبر الجاري . وترعى مرسول المعرض في دورة اليوبيل الفضي، باعتبارها "شريك التوصيل الرسمي" للمعرض، كما تشارك الشركة بجناح لها داخل معرض Connecta الذي يقام لأول مرة داخل معرض Cairo ICT. ويشهد المعرض حضور المهندس أيمن السند، مؤسس التطبيق مرسول، الذي سيقوم بإجراء مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع الشركاء داخل مصر، وذلك ضمن خطة التوسعات التي تجريها مرسول حاليا داخل مصر والمنطقة العربية. وقال أسامة حرفوش مدير مرسول مصر، أن فكرة تطبيق مرسول قائمة على تطويع التكنولوجيا لخدمة المواطنين وهو ما يتوافق مع رؤية المعرض أيضا. وقال حرفوش ان هناك خطة للتوسع داخل مصر وانه علي مدار العامين الماضيين منذ دخولنا السوق المصري نجحنا في الوصول إلى 1.6 مليون مستخدم للتطبيق، مع وجود 130 ألف مقدم خدمة توصيل يعملون عبر مرسول، بجانب التواجد داخل 10 مدن مصرية، ونسعى لمضاعفة تلك الأرقام خلال الفترة المقبلة".

ومن جانبه أكد محمد مجدي مدير التسويق بشركة مرسول مصر، انه سيتم إتاحة عرض توصيل الطلبات مجانا لكل زوار المعرض، حيث قمنا بالاتفاق مع جميع المطاعم والكافيهات المتواجدة داخل المعرض لكي نقدم للزوار فرصة الدخول على تطبيق مرسول واختيار أحد المطاعم المتواجدة داخل ساحة المعرض وسوف يتم توصيل الأوردر مجانا لأي مكان يتواجد فيه المستخدم داخل قاعات المعرض، حيث قمنا بتخصيص فريق متكامل من مندوبي التوصيل للقيام بتلك المهمة". وبدأت مرسول عملها داخل مصر عام 2019، وتساهم حاليًّا في توصيل الطلبات بين أطراف المنظومة اعتمادًا على نموذج التوصيل المباشر من نقطة إلى نقطة أخرى، ويقوم خلالها مقدم خدمة التوصيل بالاتفاق مع العميل على التفاصيل كافةً، ويتمُّ ذلك حاليًّا داخل 10 مدن مصرية (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنصورة، الزقازيق، بنها، طنطا، الغردقة)، مع وجود خطة مستقبلية للتوسع في محافظات مصرية أخرى. وتعتمد «مرسول» في علاقتها مع مقدمي خدمات التوصيل على مبدأ الشراكة والاستفادة المتبادلة والمرونة في أداء العمل، حيث يستطيع المندوب تحديد قيمة التوصيل وفقًا لرؤيته دون أي إجبار من أحد، في حين تحصل «مرسول» على أرباحها من خلال إضافة جزء من قيمة عملية التوصيل، مع إتاحة برامج ولاء متميزة لضمان تحقيق المندوب أقصى ربحية ممكنة. وتعتزم التوسع في خدمات الدعم الفني لضمان حصول العملاء على أفضل خدمة ممكنة، بجانب الاستثمار في إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني قريبًا، بجانب الدفع النقدي عند الاستلام