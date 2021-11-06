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أعتذرت الفنانة سيمون عن جميع الأعمال الدرامية التي طلبت فيها لمشاركتها البطولة مؤخرا والمقرر عرضها في رمضان المقبل لتركيزها في تسجيل أغانيها الجديدة المتنوعة والتي ستختار منها أيضا فيديو كليب لتصويره، وكذلك لإنشغالها بالحفلات التي ستحييها داخل مصر وخارجها بعد الإنتهاء من هذه الأغاني والإستقرار على كافة تفاصيلها.

وتختار «سيمون» حاليا أغنية من بين الأغاني التي سجلتها لتصويرها فيديو كليب، حيث تعيش حالة من النشاط الفني في الغناء، وستكون في شكل مختلف وبه مزيكا متنوعة بشقاوة وغناء سيمون التي اعتادها منها جمهورها منذ بدايتها الفنية، حيث كانت من أوائل من قدموا كليبات بأغنيتها الشهيرة «تاكسي».

وأعادت «سيمون» الـ«دويتو» للفن الغنائي بأغنية «بتكلم جد»، حيث لم يرد الفنان حميد الشاعري أداء الأغنية في بداية الأمر، فوجهة نظره حينها أنه ملحن وموزع ناجح ولا يريد تجربة لون جديد عليه، لكن سيمون عندما استمعت للأغنية وجدت أنها يجب أن يغنيها اثنان من المطربين، لذلك اتجهت للمنتج طارق الكاشف، مؤكدة أهمية غناء حميد الشاعري للأغنية، ونجحت في إقناعه، وما زالت الأغنية من أحلى الدويتوهات التي قدمت. كما أدخلت «سيمون»، الآلات الغربية للأغاني العربية، وأخذت الشباب في منطقة جديدة عليهم أحبوها واعتبروها فتاة أحلامهم بكل الشقاوة والحداثة التي نقلتهم إليها، وظلوا يرددون أغانيها مثل «مش نظرة وابتسامة وبتكلم جد، وماشية وساعتي مش مظبوطة».

وأحيت سيمون عدة حفلات مؤخرا، منها حفل زواج جماعي، وحفل شبابي في الشيخ زايد، وتفاعل الشباب مع أغانيها ،معيرين عن اشتياقهم إلى سيمون التي تعود خلال الفترة المقبلة مطربة أكثر منها ممثلة.