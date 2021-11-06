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ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنوفية

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنوفية ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنوفية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنوفية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، قيام 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة شبين الكوم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم سلاحًا ناريًا «فرد محلي» وعدد من الطلقات النارية، وسلاح أبيض «مطواة»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع أخرى بدائرة قسمي شرطة شبين الكوم وتلا، وأرشدوا عن المسروقات.

المصرى اليوم

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