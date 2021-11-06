انطلاق المرحلة الأخيرة للموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة اليوم

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أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، استعداد جميع المحافظات والتنسيق المستمر، لإنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتى بدأت من اليوم السبت، حتى 26 نوفمبر الحالي.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، السبت، إن غرفة العمليات بالوزارة ستقوم بالمتابعة مع جميع المحافظات لتحقيق المستهدف وفقاً للخطط التى تم وضعها قبل إنطلاق الموجة 18، مشيرا إلى أن الموجة 18، تتضمن إزالة كافة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والرافضين من المواطنين للتقنين ولم يتقدموا بطلبات أو تباطؤ فى الاجراءات الخاصة بالتقنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كان وزير التنمية المحلية، تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، والتي إنطلقت في الفترة من 11 الى 29 أكتوبر الماضى، أكد أن جهود المحافظات نجحت في إزالة 10 آلاف و39 مبنى على مساحة 1.5 مليون متر مربع، واسترداد 9333 فدانا من خلال تنفيذ 2965 حالة إزالة على الأراضى الزراعية.

جدير بالذكر أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل : الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 و الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021.