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قال علاء نبيل، نجم منتخب مصر الأسبق، إن نتيجة مباراة القمة 123 بفوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 5/3 غير متوقعة بالمرة حتى في مسابقات التوقعات التي تجريها وسائل الإعلام لم يتوقع أحدًا هذه النتيجة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أنه لأول مرة في تاريخ مواجهات القمة المصرية يُسجل 8 أهداف وهذا يشير إلى قوة المباراة التي كادت أن تستقبل أهدافًا أكثر.

وتابع علاء نبيل، أن الزمالك واجه الأهلي في القمة 123 بأسلوب الضغط العالي، وهو ما تسبب في خسارته ولم يتعلم الدرس مثلما حدث في مباراة الدور الأول من الموسم الماضي التي انتهت بنتيجة 2/1.

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك في القمة 123، بنتيجة 5/3، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.