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علاء نبيل: زيزو كان يستحق الطرد أمام الأهلي وأقول لطارق حامد أهدأ ()

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علاء نبيل: زيزو كان يستحق الطرد أمام الأهلي وأقول لطارق حامد أهدأ (فيديو) علاء نبيل: زيزو كان يستحق الطرد أمام الأهلي وأقول لطارق حامد أهدأ ()

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قال علاء نبيل، نجم منتخب الأسبق، إن الحكم محمد عادل أدار مباراة القمة 123 أمام الأهلي بشكل جيد، رغم الانفعالات والتدخلات العنيفة التي حدثت خلال المباراة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن أحمد السيد زيزو لاعب كان يستحق الطرد بعد تدخله القوي على محمد مجدي أفشة.

ووجه علاء نبيل رسالة إلى طارق حامد قائلا: «أقول لطارق حامد، يجب عليك أن تهدأ الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى أن تدخلاته عنيفة وربما لا يتحملها الحكام رغم أنه لاعب مؤثر في منتصف الملعب.

وختم علاء نبيل حديثه مؤكدًا أن رباعي الزمالك محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ويوسف أوباما، لم يكن موفق خلال المباراة.

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك في القمة 123، بنتيجة 5/3، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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