تداول 1861 طن بضائع عامة ومتنوعة و108 شاحنات بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

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تداول 1861 طن بضائع عامة ومتنوعة و(108 شاحنة بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.

شهدت مواني البحر الاحمر تداول ( 1861 طن ) بضائع عامة ومتنوعة و( 108 شاحنة ) شملت حركة الصادرات ( 337 طن ) بضائع عامة و( 42 شاحنة ) شملت حركة الواردات ( 1524 طن ) بضائع عامة و(66 شاحنة).

حيث من المنتظر دخول السفينة بوسيدون اكسبريس والسفينة الحرية والسفينة الحرية 2 والسفينة وادي سدر لميناء سفاجا.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين عمان وسيناء ( وصول / سفر ) حيث تم استقبال 42 شاحنة بحمولة 337 طن وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1524 طن بالميناء.