هاني الناظر يكشف 6 ممنوعات لمرضى الأرتيكاريا لتجنب زيادة الأعراض

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث نصائح لمرضى الأرتيكارية، موضحًا أشياء محظورة يجب الابتعاد عنها تمامًا.

قال الناظر خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «TEN»، صباح السبت، إن هناك عدة أخطاء في العادات اليومية قد تؤدي لزيادة مشكلة مرضى الأرتيكاريا ويجب الابتعاد عنها، حي يجب الاستحمام بصابونة الجلسرين، إذ أن الصابون المكون من مواد كيميائية بكل أنواعها ممنوع بالنسبة لهم.

وأضاف قائمة من الممنوعات تشمل البرفانات ومزيلات العرق وأي منتج مكون من الكيماويات، أما الملابس لابد أن تكون من القطن، حتى خلال فصل الشتاء يجب الابتعاد عن البطانيات الصوف ويمكن استخدام اللحاف، الابتعاد عن الأقمشة الصناعية قدر الإمكان.

وتابع: «كذلك يجب عدم إشعال البخور في منزل يوجد به مريض أرتيكارية، بالإضافة إلى عدم وجود حيوانات أليفة مثل القطط والكلاب والطيور، حيث إن الشعر المتطاير من الحيوانات يزيد من الأعراض»، مشيرًا إلى الأكلات الممنوعة لمرضى الأرتيكاريا وهي الأملاح والمخللات والمأكولات البحرية، والبيض والشوكولاتة ومشتقاتها.