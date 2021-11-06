أخبار عاجلة

صورة : الملك يقلد ولي العهد الرتبة الجديدة -
"المسيرات لا نبني الأوطان" .. هكذا اكتسب "الكاظمي" ثقة العراقيين والدعم الدولي -
"آل الشيخ": قياد السعودية تحمل لواء محاربة استغلال الدين لمآرب شخصية وسياسية -
هل يتأثر سعر القمح في مصر بعد زيادة سعر المحصول عالميا؟.. وزير الزراعة يرد -
وزير الزراعة يكشف حقيقة زيادة سعر طن قصب السكر -
وزير الزراعة: نعاني الفقر المائي والدولة أنشأت محطات معالجة لزيادة الرقعة الزراعية -
«قومى المرأة» يشارك فى فاعليات Yes Yoga Day لمكافحة العنف ضد النساء -
صحيفة إسبانية تكشف سبب استبعاد نجم نابولى من قائمة إسبانيا -
أمطار غزيرة تصل لحد السيول .. حالة الطقس من غد السبت إلى الخميس 18 نوفمبر -
جاريث بيل يستعد لحدث تاريخي ورقم قياسى جديد مع منتخب ويلز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هاني الناظر يكشف 6 ممنوعات لمرضى الأرتيكاريا لتجنب زيادة الأعراض

Print
هاني الناظر يكشف 6 ممنوعات لمرضى الأرتيكاريا لتجنب زيادة الأعراض هاني الناظر يكشف 6 ممنوعات لمرضى الأرتيكاريا لتجنب زيادة الأعراض

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث نصائح لمرضى الأرتيكارية، موضحًا أشياء محظورة يجب الابتعاد عنها تمامًا.

قال الناظر خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «TEN»، صباح السبت، إن هناك عدة أخطاء في العادات اليومية قد تؤدي لزيادة مشكلة مرضى الأرتيكاريا ويجب الابتعاد عنها، حي يجب الاستحمام بصابونة الجلسرين، إذ أن الصابون المكون من مواد كيميائية بكل أنواعها ممنوع بالنسبة لهم.

وأضاف قائمة من الممنوعات تشمل البرفانات ومزيلات العرق وأي منتج مكون من الكيماويات، أما الملابس لابد أن تكون من القطن، حتى خلال فصل الشتاء يجب الابتعاد عن البطانيات الصوف ويمكن استخدام اللحاف، الابتعاد عن الأقمشة الصناعية قدر الإمكان.

وتابع: «كذلك يجب عدم إشعال البخور في منزل يوجد به مريض أرتيكارية، بالإضافة إلى عدم وجود حيوانات أليفة مثل القطط والكلاب والطيور، حيث إن الشعر المتطاير من الحيوانات يزيد من الأعراض»، مشيرًا إلى الأكلات الممنوعة لمرضى الأرتيكاريا وهي الأملاح والمخللات والمأكولات البحرية، والبيض والشوكولاتة ومشتقاتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حققنا الاكتفاء الذاتي.. وزير الزراعة: مصر الأولى أفريقيا والسادسة عالميا بالاستزراع السمكي

حققنا الاكتفاء الذاتي.. وزير الزراعة: مصر الأولى أفريقيا والسادسة عالميا بالاستزراع السمكي

نقص الأسمدة يهدد محصول القمح في المنيا

نقص الأسمدة يهدد محصول القمح في المنيا

رضا شعيب رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الأثاث لـ«المصري اليوم»: بروتوكول مع جامعة المنصورة الأهلية لتدريس صناعة الأثاث (حوار)

رضا شعيب رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الأثاث لـ«المصري اليوم»: بروتوكول مع جامعة المنصورة الأهلية لتدريس صناعة الأثاث (حوار)

«شباب ورياضة» الأقصر تشارك في تدشين مبادرة «قيمنا فين»

«شباب ورياضة» الأقصر تشارك في تدشين مبادرة «قيمنا فين»