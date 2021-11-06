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رئيس مدينة القصير يشهد احتفال إدارة بالحصول علي جائزة للتميز الحكومي

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رئيس مدينة القصير يشهد احتفال إدارة التموين بالحصول علي جائزة مصر للتميز الحكومي رئيس مدينة القصير يشهد احتفال إدارة بالحصول علي جائزة للتميز الحكومي

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شهد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، إحتفال إدارة بمكتبة العامة، وذلك عقب حصول مركز خدمة المواطنين المطور بالإدارة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسابقة جائزة مصر للتميز الحكومى، بحضور المهندس ربيع إسماعيل مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر، وعدد من قيادات المديرية والتنفيذين والشعبيين ولفيف من أهالى المدينة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم إلقاء بعض الكلمات لمديرى إدارة التموين ومركز خدمة المواطنين ووكيل المديرية.

وقال رئيس مدينة القصير خلال كلمته، أن قطاع التموين بالمدينة، يمثل أهمية كبيرة في خدمة المواطنين، ويعد من أهم الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن الجائزة جاءت نتيجة للعمل الجاد والموصول في خدمات الأهالى، موجها كافة الأجهزة بالمدينة ببذل المزيد من الجهد والإتقان والانضباط الادارى لتستكمل المدينة كافة الأركان في مسيرة البناء والتنمية وتضمن الاحتفال فقرات متنوعة، شملت عرض لانشاء إدارة التموين وتطوير المبنى والزيارات المستمرة للواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وحفل تسليم الجائزة، كما تم تقديم تجسيد للقوات المسلحة وجنودها البواسل وحماية الشعب والدولة من أي أخطار، كما تم تقديم فقرة شعرية نالت اعجاب الجميع

وفى نهاية الحفل قدم اللواء أشرف البيه رئيس المدينة ومدير مديرية التموين الدروع وشهادات التقدير لموظفى المركز وإدارة التموين.

المصرى اليوم

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