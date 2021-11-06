النيابة تقرر حبس سيدة حاولت تهريب مخدرات وهاتف لنجلها في السجن

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قررت نيابة بنها ، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، حاولت تهريب مواد مخدرة وهاتف محمول لنجلها السجين، المحكوم عليه بقضية شروع في قتل وسلاح والصادر ضده حكم بالحبس لمدة عام بسجن مركز شرطة بنها، وقررت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الجنائي.

تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ضبط ربة منزل حاولت تهريب مواد مخدرة وهاتف محمول لنجلها السجين الصادر ضده حكم بالسجن لمدة عام بقضية الشروع في قتل وسلاح.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام مأمور وضباط مركز شرطة بنها بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين لذويهم المودعين بسجن المركز، تم ضبط «ث م ع» 48 سنة ربة منزل وبحوزتها 89 قرص مخدر و20 قطعة بنية اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن 220 جرام وهاتف محمول و4 سماعات أذن وشاحن محمول و2 دفتر بفرة وكتر موضوعين داخل الزيارة لنجلها السجين ويدعى «ا ج» 24 سنة عاطل وتحرر محضر بالواقعة