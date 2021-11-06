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على طريقة «غمض عينيك» مجد القاسم يطرح ديو «كلام الحب» ()

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على طريقة «غمض عينيك» مجد القاسم يطرح ديو «كلام الحب» (فيديو) على طريقة «غمض عينيك» مجد القاسم يطرح ديو «كلام الحب» ()

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طرح المطرب السوري مجد القاسم كليب رومانسي جديد بعنوان «كلام الحب» على قناته على منصة الفيديوهات العالمية يوتيوب.

الأغنية عبارة عن ديو يجمع بين مجد والمطربة الشابة ريهام فايق، كلمات محمود شوقي، ألحان مجد القاسم، توزيع ريمون فايق، مكس زين داود، منتج فني فضل القاسم، والكليب من إخراج ميدو بارون.

وتقول كلمات الأغنية: «كل كلام الحب بيحلى في وصف عنيك.. حتى اغاني الحب اتغنت فيك.. لما تنطق اسمى حبيبي بيحلى كتير.. حتى ايديا بقت بتحب سلامي عليك، حبك خدني لدنيا جديدة وناسها هواك.. وإلى حلمته زمان بالحرف لقتيه معاك.. كل ما أحاول اشوفلك وصف يليق بعينك.. بسرح بالساعتين ولا بلقه كلام يا ملاك».

وأعادت الأغنية الأذهان إلى ديو المطرب مجد القاسم مع مي كساب بعنو ان «غمض عينيك» والتي كانت انطلاقة للفنانة مي كساب في عالم الغناء والتمثيل.

وقالت المطربة الشابة ريهام فايق: سعيدة بهذه المقارنة وأرجو من الله ان ينال الكليب حب الجمهور وأصبح نجمة مثل «مي» بدعم الفنان مجد القاسم والذي أوجه له كل الشكر لتبنيه موهبتها الفنية.

واضافت ريهام: حضرنا أغنية «كلام الحب» على مدار الشهرين الماضيين وتم تصويرها بـ استوري بورد بسيط من للمخرج ميدو البارون على خلفيات بيضاء وجيتار خشبي وكنت واستاذي مجد القاسم زهرتا الكليب.

المصرى اليوم

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