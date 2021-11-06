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تشافي يعود الى برشلونة مدربا حتى 2024

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تشافي يعود الى برشلونة مدربا حتى 2024 تشافي يعود الى برشلونة مدربا حتى 2024

أعلن نادي برشلونة توصله لاتفاق مع أسطورته تشابي هرنانديز لتولي تدريب الفريق المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حتى 2024 خلفا للهولندي رونالد كومان.


جاء هذا الإعلان في بيان متوقع لبرشلونة ولكن في توقيت مفاجئ بالساعات الأولى صباح اليوم السبت.

ووافق السد القطري أمس الجمعة على مغادرة تشابي (41 عاما) في منتصف الموسم والسماح له بتدريب الفريق الكتالوني الذي لعب بصفوفه لمدة 17 عاما بعد صعوده من قطاع الناشئين.

ويعود تشابي إلى برشلونة بعد ست سنوات منذ خوض مباراته الأخيرة مع الفريق عندما فاز على يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 وهو اللقب الأخير للنادي بالمسابقة. وأوضح برشلونة أن تشابي سيكمل الموسم الحالي بجانب موسمين إضافيين ومن المنتظر وصوله اليوم السبت وسيقدمه أمام وسائل الإعلام يوم الاثنين في استاد كامب نو.

ويأمل برشلونة وجمهوره أن يلعب تشابي دور المنقذ وسط أزمة رياضية وإدارية للنادي أسفرت عن رحيل الهداف التاريخي ميسي وانتقاله لباريس سان جيرمان هذا الموسم.


وقال تشابي في كلماته الأولى لحساب برشلونة عبر تويتر "كان الوداع مؤقتا ولطالما كان كامب نو بيتي، أنتم جمهوري وأهلي وهذا أكثر ناد أحبه والآن أعود إلى بيتي، إلى لقاء قريب".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة لم يدفع الشرط الجزائي في عقد تشابي مع السد وقيمته خمسة ملايين يورو وإنما توصل لاتفاق مع بطل قطر بعد مفاوضات معقدة.

وخاض تشابي 767 مباراة بقميص برشلونة وهو ثاني أكثر لاعب خوضا لمباريات في تاريخ النادي بعد ليونيل ميسي وحصل على 25 لقبا أبرزها الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وحمل شارة قيادة برشلونة قبل أن يختتم مسيرته في اللعب مع السد لمدة أربع سنوات ثم بدأ معه مشواره التدريبي بعد الاعتزال في 2019.

المصدر: وكالات

كوورة

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