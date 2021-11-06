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أسرة الربيعة تنعى وفاة كبير العائلة الشيخ عبدالعزيز

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أسرة الربيعة تنعى وفاة كبير العائلة الشيخ عبدالعزيز أسرة الربيعة تنعى وفاة كبير العائلة الشيخ عبدالعزيز

أسرة الربيعة تنعى وفاة كبير العائلة الشيخ عبدالعزيز

نعت أسرة الربيعة، كبير العائلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن فوزان الربيعة؛ سائلين المولى -عزّ وجلّ- له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وتقدّمت أسرة الربيعة، بخالص العزاء لشقيق الفقيد الشيخ فوزان بن محمد الربيعة؛ وزوجة الفقيد، وأبنائه: عبدالله وعبدالرحمن ومحمد وفهد وخالد وعبدالإله وبدر وعمر، وبناته: الجوهرة ومنيرة ومشاعل ومضاوي.

وستتم الصلاة على المغفور له -بإذن الله- بعد صلاة العصر اليوم السبت، بمسجد الجوهرة البابطين -شمال الرياض- طريق الملك فهد، والدفن في مقبرة الشمال، وسيكون العزاء بالمسجد والمقبرة إنفاذاً لوصية الفقيد.

ولتعزية الدكتور عبدالله الربيعة؛ على الهاتف رقم +966 11 207 4225.

من الساعة ٤ عصراً إلى ٩ مساءً أيام السبت والأحد والإثنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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