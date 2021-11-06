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صورة : الملك يقلد ولي العهد الرتبة الجديدة
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:28 مساءً
"المسيرات لا نبني الأوطان" .. هكذا اكتسب "الكاظمي" ثقة العراقيين والدعم الدولي
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:25 مساءً
"آل الشيخ": قياد السعودية تحمل لواء محاربة استغلال الدين لمآرب شخصية وسياسية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:25 مساءً
هل يتأثر سعر القمح في مصر بعد زيادة سعر المحصول عالميا؟.. وزير الزراعة يرد
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:17 مساءً
وزير الزراعة يكشف حقيقة زيادة سعر طن قصب السكر
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:16 مساءً
وزير الزراعة: نعاني الفقر المائي والدولة أنشأت محطات معالجة لزيادة الرقعة الزراعية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:16 مساءً
«قومى المرأة» يشارك فى فاعليات Yes Yoga Day لمكافحة العنف ضد النساء
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:16 مساءً
صحيفة إسبانية تكشف سبب استبعاد نجم نابولى من قائمة إسبانيا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:16 مساءً
أمطار غزيرة تصل لحد السيول .. حالة الطقس من غد السبت إلى الخميس 18 نوفمبر
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
جاريث بيل يستعد لحدث تاريخي ورقم قياسى جديد مع منتخب ويلز
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
مدير معابد الكرنك يكشف سر4 تماثيل لقرود البابون بقلب المتحف المفتوح
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 11:00 صباحاً
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