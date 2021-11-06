بعد خلافهما بسبب حجابها .. حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدها : «بنحبك ياغالي» (صور)

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نشرت الفنانة حلا شيحة عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مجموعة صور تجمعها بشقيقاتها الثلاتة هنا ومايا ورشا، وبوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة احتفالا بعيد ميلاده، وعلقت قائلة: «كل سنة وأنت طيب وبخير يا حبيبي، بنحبك ياغالي»، حيث ظهرت حلا خلال الصورة وهي مرتدية الحجاب مرة أخرى ويغطي كامل شعرها.

حلا شيحة عبر إنستجرام

حلا شيحة عبر إنستجرام

كان اسم الفنانة حلا شيحة مؤخراً، قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد نشرها صورة وهى ترتدى الحجاب بشكل كامل مرة أخرى.

وجاءت هذه الصور لحلا بعدما صرح والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة بأن ابنته حلا غير محجبة، حيث قال خلال لقائه في برنامج «حروف الجر» من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني عبر إذاعة وقناة«نجوم F.M»: «حلا لما لبست الحجاب قولتلها هييجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي إن ده لا دخل له بـ الله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهي كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة».