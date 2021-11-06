الأهلي يهزم طنطا بثلاثية في بطولة الدورى لتنس الطاولة

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حقق فريق تنس طاولة الأهلي «رجال» الفوز على طنطا بنتيجة 3- 0 في الجولة الخامسة من دور المجموعات، التي أقيمت على صالة نادي طنطا الرياضي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وقدم فريق رجال تنس طاولة الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في تحقيق الفوز على طنطا، بمشاركة كل من سيد لاشين وشادي مجدي وعمر بدير، ليواصل سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري.

‎وحقق فريق رجال تنس طاولة الأهلي الفوز في الجولات الماضية على فرق جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة، وأسوان، وألعاب دمنهور، والحوار، حيث انتهت كل المواجهات بالفوز بنتيجة 3-0.

‎ويلعب فريق رجال تنس طاولة الأهلي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أندية طنطا، والحوار، وألعاب دمنهور، وجمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة وأسوان.

وأعرب أشرف عبدالفتاح المدير الفني لفريق تنس طاولة الأهلي، عن سعادته بالانتصارات الأخيرة التي حققها فريق الرجال خلال مشواره في مسابقة الدوري، مؤكدًا أن الفريق سيواصل الاستعداد بكل قوة، من أجل خوض مواجهات الدور الثاني من دور المجموعات.

‎ويحمل «رجال تنس طاولة الأهلي» لقب بطولة الدوري، التي توج بها في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق، تحت قيادة مدربه أشرف عبدالفتاح.

‎ويضم فريق رجال تنس طاولة الأهلي لاعبين مميزين، على رأسهم سيد لاشين ومحمد البيلي ومحمد شومان وخالد عصر وعمر بدير وشادي مجدي، حيث يتم الاعتماد عليهم في مباريات الدوري، بالإضافة لوجود مجموعة أخرى من اللاعبين الشباب والناشئين، الذين يتدربون بشكل دائم مع الفريق لاكتساب الخبرات المطلوبة.

‎ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبدالفتاح إداريين.‏