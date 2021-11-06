محافظ قنا يعلن عن بدء اختبارات التشغيل بمحطة محولات نجع حمادي الجديدة

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن البدء فى إختبارات التشغيل بمحطة محولات نجع حمادى الجديدة، جاء ذلك خلال تفقده للأعمال النهائية بالمحطة بحضور المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدد من القيادات التنفيذية ومهندسى الشركة المنفذة للمحطة .

اختبار تجريبى لتشغيل محطة محولات كهرباء نجع حمادى

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أنه تم الإنتهاء من ربط المحطة بخطوط كهرباء الضغط العالى القادمة من محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية فى بنبان ، والسد العالى ، ومحطة كهرباء شرق قنا ، محطة كهرباء نجع حمادى القديمة من خلال ٨ دوائر كهربائية ، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل المحطة خلال الأيام المقبلة عقب إنتهاء إختبارات التشغيل .

اختبار تجريبى لتشغيل محطة محولات كهرباء نجع حمادى

وأضاف ان المحطة سوف تساهم فى توفير الكهرباء للمنطقة الصناعية بمنطقة "هوّ" والتوسعات العمرانية الجديدة كمدينة الأمل وكذا توسعات مصنع الألومنيوم، لافتا إلى أنه يتم التحكم فى تشغيل المحطة إلكترونيا من خلال غرفة تحكم مركزية مرتبطة بشكل مباشر بمركز التحكم الإقليمى بنجع حمادى بما يسهم فى الحفاظ على نظام التشغيل والتعامل الفورى مع اى أعطال طارئة بما لا يؤثر على التغذية الكهربائية للمناطق التى تخدمها المحطة .

اختبار تجريبى لتشغيل محطة محولات كهرباء نجع حمادى

واضاف أنه يجرى تنفيذ المحطة ضمن خطة التوسعات التي تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذها بهدف دعم الشبكة القومية للكهرباء حتى يتسنى نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع ومن ثم إلى المستهلك دون انقطاع أو أعطال، مؤكدا على أهمية خدمات الكهرباء لاسيما وأنها تمثل عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لدورها المؤثر في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطن في مختلف القطاعات الخدمية .

اختبار تجريبى لتشغيل محطة محولات كهرباء نجع حمادى

وأضاف المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أن المحطة تقع على مساحة ٢٥٠ ألف م٢ بتكلفة مالية تصل الى مليار و ١٠٠ مليون جنيه بجهد ٥٠٠ ك.ڤ وتضم ثلاثة مبانى رئيسية هى مبنى محطة ٥٠٠ ك.ڤ - مبنى محطة ٢٢٠ ك.ڤ وهما مجهزان بنظام الـ GIS وبأحدث المعدات الحديثة بما يضمن كفاءة عالية فى التشغيل بالإضافة الى مبنى محطة ٦٦ ك.ڤ ، مشيرا إلي أن مبنى الـ ٥٠٠ ك.ڤ يعد من أكبر المبانى على مستوى الجمهورية .