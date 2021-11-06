أخبار عاجلة

صورة : الملك يقلد ولي العهد الرتبة الجديدة -
"المسيرات لا نبني الأوطان" .. هكذا اكتسب "الكاظمي" ثقة العراقيين والدعم الدولي -
"آل الشيخ": قياد السعودية تحمل لواء محاربة استغلال الدين لمآرب شخصية وسياسية -
هل يتأثر سعر القمح في مصر بعد زيادة سعر المحصول عالميا؟.. وزير الزراعة يرد -
وزير الزراعة يكشف حقيقة زيادة سعر طن قصب السكر -
وزير الزراعة: نعاني الفقر المائي والدولة أنشأت محطات معالجة لزيادة الرقعة الزراعية -
«قومى المرأة» يشارك فى فاعليات Yes Yoga Day لمكافحة العنف ضد النساء -
صحيفة إسبانية تكشف سبب استبعاد نجم نابولى من قائمة إسبانيا -
أمطار غزيرة تصل لحد السيول .. حالة الطقس من غد السبت إلى الخميس 18 نوفمبر -
جاريث بيل يستعد لحدث تاريخي ورقم قياسى جديد مع منتخب ويلز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ قنا يعلن عن بدء اختبارات التشغيل بمحطة محولات نجع حمادي الجديدة

Print
محافظ قنا يعلن عن بدء اختبارات التشغيل بمحطة محولات نجع حمادي الجديدة محافظ قنا يعلن عن بدء اختبارات التشغيل بمحطة محولات نجع حمادي الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن البدء فى إختبارات التشغيل بمحطة محولات نجع حمادى الجديدة، جاء ذلك خلال تفقده للأعمال النهائية بالمحطة بحضور المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدد من القيادات التنفيذية ومهندسى الشركة المنفذة للمحطة .

اختبار تجريبى لتشغيل محطة محولات كهرباء نجع حمادى

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أنه تم الإنتهاء من ربط المحطة بخطوط كهرباء الضغط العالى القادمة من محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية فى بنبان ، والسد العالى ، ومحطة كهرباء شرق قنا ، محطة كهرباء نجع حمادى القديمة من خلال ٨ دوائر كهربائية ، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل المحطة خلال الأيام المقبلة عقب إنتهاء إختبارات التشغيل .

اختبار تجريبى لتشغيل محطة محولات كهرباء نجع حمادى

وأضاف ان المحطة سوف تساهم فى توفير الكهرباء للمنطقة الصناعية بمنطقة "هوّ" والتوسعات العمرانية الجديدة كمدينة الأمل وكذا توسعات مصنع الألومنيوم، لافتا إلى أنه يتم التحكم فى تشغيل المحطة إلكترونيا من خلال غرفة تحكم مركزية مرتبطة بشكل مباشر بمركز التحكم الإقليمى بنجع حمادى بما يسهم فى الحفاظ على نظام التشغيل والتعامل الفورى مع اى أعطال طارئة بما لا يؤثر على التغذية الكهربائية للمناطق التى تخدمها المحطة .

اختبار تجريبى لتشغيل محطة محولات كهرباء نجع حمادى

واضاف أنه يجرى تنفيذ المحطة ضمن خطة التوسعات التي تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذها بهدف دعم الشبكة القومية للكهرباء حتى يتسنى نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع ومن ثم إلى المستهلك دون انقطاع أو أعطال، مؤكدا على أهمية خدمات الكهرباء لاسيما وأنها تمثل عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لدورها المؤثر في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطن في مختلف القطاعات الخدمية .

اختبار تجريبى لتشغيل محطة محولات كهرباء نجع حمادى

وأضاف المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أن المحطة تقع على مساحة ٢٥٠ ألف م٢ بتكلفة مالية تصل الى مليار و ١٠٠ مليون جنيه بجهد ٥٠٠ ك.ڤ وتضم ثلاثة مبانى رئيسية هى مبنى محطة ٥٠٠ ك.ڤ - مبنى محطة ٢٢٠ ك.ڤ وهما مجهزان بنظام الـ GIS وبأحدث المعدات الحديثة بما يضمن كفاءة عالية فى التشغيل بالإضافة الى مبنى محطة ٦٦ ك.ڤ ، مشيرا إلي أن مبنى الـ ٥٠٠ ك.ڤ يعد من أكبر المبانى على مستوى الجمهورية .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل يتأثر سعر القمح في مصر بعد زيادة سعر المحصول عالميا؟.. وزير الزراعة يرد

هل يتأثر سعر القمح في مصر بعد زيادة سعر المحصول عالميا؟.. وزير الزراعة يرد

الجابون تهزم ليبيا بهدف أوباميانج.. ومنتخب مصر يكفيه التعادل أمام أنجولا

الجابون تهزم ليبيا بهدف أوباميانج.. ومنتخب مصر يكفيه التعادل أمام أنجولا

رئيس هيئة الدواء يتفقد أجنحة الشركات المصرية المشاركة في أكبر معرض دولي بـ«ميلانو»

رئيس هيئة الدواء يتفقد أجنحة الشركات المصرية المشاركة في أكبر معرض دولي بـ«ميلانو»

عضو بـ«خارجية الشيوخ»: رغبة أمريكا في عودة الحوار الاستراتيجي مع مصر يؤكد قوتنا

عضو بـ«خارجية الشيوخ»: رغبة أمريكا في عودة الحوار الاستراتيجي مع مصر يؤكد قوتنا