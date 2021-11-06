على طريقتها..رانيا يوسف تعلق على مباراة الأهلى والزمالك (صورة)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

هنأت الفنانة رانيا يوسف النادي الأهلى بفوزه خمسة أهداف في مباراته أمس مع نادي الزمالك التي انتهت بنتيجة 5-3.

ونشرت «رانيا يوسف» صورة لها بجامبسوت قصير باللون الأحمر وكتبت: «الف مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم، وهارد لك لنادي الزمالك وكل جماهيره العظيمة».

ويعرض لـ«رانيا» حاليا الموسم الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»،على قناة «mbc4»، بعد عرض 3 مواسم ناجحة تفاعل معها الجمهور وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعى.

«رانيا» أكدت سعادتها بعودتها لتقديم الشخصية، مشيرة إلى نجاحها وارتباط الجمهور بها وبأحداث المواسم الثلاثة السابقة، حيث تجسد شخصية «دلال»، والدة «فرح».

وتابعت رانيا يوسف في تصريحات لها، عن الموسم الرابع: «نرى عودة آدم حبيب فرح السابق، وعودة أنيسة مرة أخرى، وطرد شادى من الفندق». ولفتت «رانيا» إلى أن أحداث الموسم الرابع تشهد العديد من المفاجآت، وأشارت إلى أنها تواصل حاليا تصوير دورها في مسلسل «المماليك» المكون من 60 حلقة.

مسلسل «الآنسة فرح» هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الكوميدى الشهير «Jane The Virgin»، وقد انتهت الجهة المنتجة له من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالى 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدى، محمد كيلانى، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، وجيلان علاء. المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج، وقد حصدت أجزاؤه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية.