امتحانات النقل بنظام «المنازل» للثانوية العامة.. «التعليم» تكشف الشروط والتفاصيل

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات ️التقدم لامتحان النقل بنظام المنازل بالصفين الأول والثاني بالثانوي العام، للعام الدراسي 2022/2021.

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليماتها على النحو التالي:

أولا:

- حرصًا على مصلحه أبنانا الطلاب ومراعاة للصالح العام، يتم السماح بالتقدم لامتحان النقل للصف الأول والثاني الثانوي العام من الخارج على نظام المنازل للعام الدراسي 2022 /2021 حسب التوزيع الجغرافي وموافقة الإدارة التعليمية.

- الطالب الراسب عامين بصفوف النقل، يؤدي الامتحان من الخارج منازل بذات الصف الراسب فيه بمدرسته التي رسب فيها، وفي حالة نجاحه في العام التالي مباشرة يتم إعادة قيده، ويقيد منتظم مع الالتزام بسنوات البقاء بالمرحلة الثانوية، وسن المرحلة الثانوية.

- الطالب الذى أدى الامتحان بعد الصفوف على نظام المنازل بسبب تجاوزه نسبه الغياب ولم يعيد قيده فور الفصل، يستمرحتى نهاية المرحلة.

- الطالب الناجح في شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة، أو الذي استنفذ عدد مرات الرسوب المسموح بها، لا يحق له التقدم للامتحان مرة أخری.

- الطالب الراسب مرحلة أولي (نظام المرحلتين) عام 2013م وما قبلها يحق له التقدم للصف الثاني الثانوي، نظام حديث نقل على نظام المنازل، قرب مدرسة ثانوي عام رسمي فقط لمحل إقامة الطالب على نظام المنازل، ويستمر منازل حتى نهاية المرحلة.

- الطالب الناجح في شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة، أو الذي استنفذ عدد مرات الرسوب المسموح بها، لا يحق له التقدم للامتحان مرة أخری.

- يتم أخذ اقرار على الطالب وولي أمره، بعد حصوله على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة من قبل، ولم يستنفذ عدد مرات الرسوب ثلاث مرات بالنسبة لنظام المرحلتين، وأربع مرات بالنسبه للنظام الحديث.

ثانيًا: الفئات المسموح لها بدخول الامتحان

الصف الأول الثانوي

1- الطالب الحاصل على الشهادة الاعدادية العامة او الأزهرية عام 2020 وما قبلها.

2- الطالب الراسب عاميين متتاليين في الصف الأول الثانوي يؤدى الامتحان على نظام المنازل ويحق له إعادة القيد كطالب منتظم في العام التالي لنجاحه.

3- الطالب الراسب للمرة الثانية علم 2021 وما قبلها يؤدي الامتحان على نظام المنازل.

الصف الثاني الثانوي

1- الطالب الناجح بالصف الأول الثانوي منازل، يؤدي امتحان الصف الثاني الثانوي في نفس المدرسة.

2- الطالب الراسب في الصف الثاني الثانوي عاميين متتاليين، يتقدم من نفس المدرسة التي رسب فيها منازل.

ثالثا: إجراءات التقدم

- يبدأ التقدم من الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2021م.

- يتقدم كل من يرغب في تأدية امتحان النقل للصف الأول الثانوي العام من الخارج، على نظام المنازل للإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- للموافقة على تقدمه بطلب على النموذج الذى تعده وزارة التربية والتعليم «بطاقة تحقيق الشخصية لطلاب المنازل المتقدمين إلى امتحان النقل امام المدارس الرسمية»، وتطلب المدرسة هذا النموذج من توريدات مديرية التريية والتعليم بأسيوط، وتصرف مجانا للطلاب.

- بعد التأكد من سلامة المستندات المتقدمة من الطالب التي تبين مدى احقيته في التقدم للامتحان يحرر الطالب بخط يده بيانات تحقيق الشخصية ويلصق عليها صورة الطالب، وتعتمد وتختم الصورة وتحفظ هذة البطاقة بالمدرسة مع مرفقتها ولا تسلم للطالب، وعلى سكرتير المدرسة صرف بطاقات تحقيق الشخصية من مخازن المديرية مجانا.

- تقوم المدرسة بعمل سجل خاص لطلبة المنازل، يدون بها بيانات الطلاب من واقع البيانات المدونة، في بطاقة تحقيق الشخصية، تحت رقم معين، ويدون نفس الرقم على البطاقة.

- تقوم المدرسة بارسال كشف من أصل وصورة موضحا، بتقوم الدراسة بارسال كشف من اصل وصورة اسماء الطلاب المتقدمين وايصال التوريد باسم صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييدالمشروعات التعليمية الدال على تسديد رسوم الامتحان الى الادارة شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بأسيوط في ميعاد اقصاه شهر ديسمبر ٢٠٢١م.

رابعا: ملاحظات هامة جدا

1- لا يعتد بالصورة الضوئية للمستندات المرفقة.

2- يطبق القرار الوزراي رقم (191) بتاريخ 2019/9/9م، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام، ويعمل بما لم يرد في القرار الوزاري السابق بالقرارات الوزراية التية:

- القرار الوزراي رقم (273) لسنة 2012 بشأن نظام الدراسة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام.

- القرار الوزراي رقم (274) لسنة 2012 بشأن نظام الدراسة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام.

- القرار الوزراي رقم( 324) لسنة 2013.

3- تطبق القواعد العامة للرسوب والنجاح، وفقا للقرارات الوزراية، بشأن نظام تقويم الطلاب، كما تطبق القوانين العامة بشأن الطلاب المتخلفين او المتغيبين، عن امتحان نصف االعام أو أخر العام، الواردة بالقرار الوزاري رقم (191) بتاريخ 2019/9/9م، والقرار الوزراي رقم (273) لسنة 2012، و القرار الوزراي رقم (274) لسنة 2012، و القرار الوزراي رقم( 324) لسنة 2013.

4- يؤدي الطالب الامتحان في المنهج المقرر في ذات عام تقدمه للامتحان.

5- يؤدي طلاب المنازل امتحان الدور الأول بفصليه الدراسيين مع طلاب المدرسة المنتظمين في المواعيد التي تحددها مديرية التربية والتعليم بأسيوط.

6- لا يسمح بامتحان الدور الثاني إلا للمتقدمين له في الدور الأول.

7- لا يسمح لأي طالب بأداء أمتحان الدور الثاني، في مدسة غير مدرسته الأصلية المتقدم اليها في الدور الأول، مهما كانت السباب طبقا للنشرة رقم (20) في 1987/9/22.

8- يسدد كل طالب منازل مبلغ قدره (15) جنيها، خمسة عشر جنيها رسم أداء الامتحان، ومبلغ (285) جنيها ، مائتين وخمسة وثمانين جنيها، مقابل خامات ومستلزمات الامتحان لصالح صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية، طبقا للقرار الوزراي رقم (119) بتاريخ 2021/8/3، بشان تحديد الرسوم والغرامات، ومقابل الخدمات الاضافية، واثمان ادلة التقويم التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس، بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسي2022/2021، وهذا الرسم من الطلاب المتقدمين، لامتحان الدور الأول فقط، وعدم تحصيل أى رسوم عند عقد أمتحان الدرو الثاني.

9- الطالب يتقدم منازل من أخر مدرسة كان راسب فيها أو مفصول منها.

10- فور ظهور نتيجة الامتحان في الدور الأول بفصليه الدراسيين، تقوم المدرسة بارسال كشوف النتيجة لطلاب المنازل لادراة شئون الطلبة والامتحانات مديرية التربية والتعليم بأسيوط.

11- لا تعتبر النتيجة نهائية الا بعد اعتمادها ومراجعتها من مديرية التربية والتعليم بأسيوط، والمدرسة مسئولة عن ابلاغ الطالب بنتيجته عقب كل امتحان (فصل دراسي أول- فصل دراسي ثاني- الدور الثاني).

12- على كل مدرسة عمل إعلان ظاهر بالمدرسة يوضح به شروط واجراءات التقدم للامتحان منازل الصف الاول والثاني العام.

اللجان الطبية

تعقد لجان طبية خاصة للطلاب المرضى بالمستشفيات عدا نزلاء 57357 بناء على القرار الوزراي رقم (258) بتاريخ 2013/7/30، ولكن تعقد اللجان الخاصة للطلاب المرضى بداخل لجنة سير امتحان الطالب، طبقا لما يرد بتقير اللجنة الطبية العامة.