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اليوم.. مباريات الأسبوع السادس لدوري المظاليم لكرة القدم «مجموعة الصعيد»

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اليوم.. مباريات الأسبوع السادس لدوري المظاليم لكرة القدم «مجموعة الصعيد» اليوم.. مباريات الأسبوع السادس لدوري المظاليم لكرة القدم «مجموعة الصعيد»

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تنطلق عصر اليوم السبت، مباريات الاسبوع السادس لدوري الدرجة الأولي لكرة القدم، مجموعة الصعيد، والمعروف إعلاميا ب «دوري المظاليم» حيث يلتقي نادي المدينة المنورة مع نادي أسوان، ونادي قنا مع نادي طامية الفيوم، نادي تليفونات بني سويف مع نادي بني سويف، ونادي البداري مع نادي بترول أسيوط، ونادي المنيا مع نادي ملوي، ونادي سوهاج مع نادي ديروط، ونادي الإعلاميين مع نادي الفيوم، ونادي كيما أسوان مع نادي الألمنيوم .

ويتصدر المجموعة نادي المنيا، برصيد 12 نقاط،، واسوان في المركز الثاني برصيد 12 نقاط، بفارق الاهداف ولنادي المنيا مبارة مؤجلة، والألمنيوم في المركز الثالث

تقام المباريات في الساعة الثانية والنصف ظهرا بملاعب الفرق الأولي .

المصرى اليوم

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