أخبار عاجلة

هل يتأثر سعر القمح في مصر بعد زيادة سعر المحصول عالميا؟.. وزير الزراعة يرد -
وزير الزراعة يكشف حقيقة زيادة سعر طن قصب السكر -
وزير الزراعة: نعاني الفقر المائي والدولة أنشأت محطات معالجة لزيادة الرقعة الزراعية -
«قومى المرأة» يشارك فى فاعليات Yes Yoga Day لمكافحة العنف ضد النساء -
صحيفة إسبانية تكشف سبب استبعاد نجم نابولى من قائمة إسبانيا -
أمطار غزيرة تصل لحد السيول .. حالة الطقس من غد السبت إلى الخميس 18 نوفمبر -
جاريث بيل يستعد لحدث تاريخي ورقم قياسى جديد مع منتخب ويلز -
الجابون تهزم ليبيا بهدف أوباميانج.. ومنتخب مصر يكفيه التعادل أمام أنجولا -
منها دولة أقريقية.. الصحة العالمية تكشف عن هوية بلدين لم تَبدآن التلقيح ضد كورونا -
ضبط بانجو وحشيش مع عاطلين في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القوي العاملة: تعيين 1104 شباب.. واستخراج 1132 شهادة قياس بالإسماعيلية

Print
القوي العاملة: تعيين 1104 شباب.. واستخراج 1132 شهادة قياس بالإسماعيلية القوي العاملة: تعيين 1104 شباب.. واستخراج 1132 شهادة قياس بالإسماعيلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1104 شباب ، منهم 11 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 3189 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال سبتمبر الماضي، قامت المديرية بإستخراج 650 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 482 رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 25 شكوى عمالية، تم تسوية 6 منها ودياً ، وتم تحويل 6 شكاوى للقضاء ، و 13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 105 آلاف جنيه لـ 37 عاملاً ، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4550 عامل غير منتظم .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 296 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير محضرين ، بالإضافة إلى عقد 2 ندوة توعية للعمال حضرها 14 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 107 منشأة ، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة ، وعقد 9 ندوات توعية ، كما قامت بمتابعة 158 منشأة أخري لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 17 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة ، وتجديد 85 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة عين شمس يتفقد تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا

رئيس جامعة عين شمس يتفقد تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا

إنطلاق مبادرة «خلى الوعي صاحي» لمواجهة فيروس كورونا في الأقصر

إنطلاق مبادرة «خلى الوعي صاحي» لمواجهة فيروس كورونا في الأقصر

السعودية تسجل 45 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 45 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سوريا تسعى لتوطين انتاج لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا

سوريا تسعى لتوطين انتاج لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا