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القوي العاملة: تعيين 521 شابًا واستخراج 522 شهادة قياس مستوى المهارة بالفيوم

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القوي العاملة: تعيين 521 شابًا واستخراج 522 شهادة قياس مستوى المهارة بالفيوم القوي العاملة: تعيين 521 شابًا واستخراج 522 شهادة قياس مستوى المهارة بالفيوم

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قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة: إن مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم قامت بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 60 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ 23 عاملا غير منتظم، و8386 جنيها رعاية صحية لـ 38 عاملا، فضلاً عن تسجيل 54 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 521 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 شباب من ذوى الهمم والقدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1660 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 522 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبدالفتاح مدير المديرية- في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 273 منشأة، وأسفر عن تحرير 12 محضراً للمنشآت المخالفة، فضلاً عن عمل 13 حملة تفتيشية، كما تلقت 22 شكوى عمالية، تم تسويتها بالكامل، وعقد ندوتين توعية للعمال.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 90 منشأة، وأسفر عن تحرير 18 محضراً للمنشآت المخالفة، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد.

المصرى اليوم

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