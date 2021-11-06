أخبار عاجلة

هل يتأثر سعر القمح في مصر بعد زيادة سعر المحصول عالميا؟.. وزير الزراعة يرد -
وزير الزراعة يكشف حقيقة زيادة سعر طن قصب السكر -
وزير الزراعة: نعاني الفقر المائي والدولة أنشأت محطات معالجة لزيادة الرقعة الزراعية -
«قومى المرأة» يشارك فى فاعليات Yes Yoga Day لمكافحة العنف ضد النساء -
صحيفة إسبانية تكشف سبب استبعاد نجم نابولى من قائمة إسبانيا -
أمطار غزيرة تصل لحد السيول .. حالة الطقس من غد السبت إلى الخميس 18 نوفمبر -
جاريث بيل يستعد لحدث تاريخي ورقم قياسى جديد مع منتخب ويلز -
الجابون تهزم ليبيا بهدف أوباميانج.. ومنتخب مصر يكفيه التعادل أمام أنجولا -
منها دولة أقريقية.. الصحة العالمية تكشف عن هوية بلدين لم تَبدآن التلقيح ضد كورونا -
ضبط بانجو وحشيش مع عاطلين في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضحايا كورونا في 3 دول.. 389 وفاة جديدة بالبرازيل و60 بمصر و20 بكوريا الجنوبية

Print
ضحايا كورونا في 3 دول.. 389 وفاة جديدة بالبرازيل و60 بمصر و20 بكوريا الجنوبية ضحايا كورونا في 3 دول.. 389 وفاة جديدة بالبرازيل و60 بمصر و20 بكوريا الجنوبية
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

ضحايا كورونا في 3 دول.. 389 وفاة جديدة بالبرازيل و60 بمصر و20 بكوريا الجنوبية

أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل بأن البلاد سجلت يوم الجمعة 389 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و13321 إصابة إضافية مؤكدة.

وسجلت البرازيل 609060 وفاة إجمالًا بسبب ، و21 مليونًا و862458 إصابة مؤكدة.

كوريا الجنوبية
سجلت كوريا الجنوبية 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 377712؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2956 وفاة بعد تسجيل 20 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


سجلت مصر 922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 60 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 335673 من ضمنهم 281864 حالة تم شفاؤها، و18949 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل يتأثر سعر القمح في مصر بعد زيادة سعر المحصول عالميا؟.. وزير الزراعة يرد

هل يتأثر سعر القمح في مصر بعد زيادة سعر المحصول عالميا؟.. وزير الزراعة يرد

الجابون تهزم ليبيا بهدف أوباميانج.. ومنتخب مصر يكفيه التعادل أمام أنجولا

الجابون تهزم ليبيا بهدف أوباميانج.. ومنتخب مصر يكفيه التعادل أمام أنجولا

رئيس هيئة الدواء يتفقد أجنحة الشركات المصرية المشاركة في أكبر معرض دولي بـ«ميلانو»

رئيس هيئة الدواء يتفقد أجنحة الشركات المصرية المشاركة في أكبر معرض دولي بـ«ميلانو»

عضو بـ«خارجية الشيوخ»: رغبة أمريكا في عودة الحوار الاستراتيجي مع مصر يؤكد قوتنا

عضو بـ«خارجية الشيوخ»: رغبة أمريكا في عودة الحوار الاستراتيجي مع مصر يؤكد قوتنا