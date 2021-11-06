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النمسا تحرم غير المطعمين ضد كورونا من أماكن عديدة

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النمسا تحرم غير المطعمين ضد كورونا من أماكن عديدة النمسا تحرم غير المطعمين ضد كورونا من أماكن عديدة
قالت: الإجراءات الجديدة ستبدأ الإثنين المقبل

النمسا تحرم غير المطعمين ضد كورونا من أماكن عديدة

أعلنت النمسا أنها ستمنع غير المحصنين ضد من دخول المقاهي والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر، مع ارتفاع عدد الإصابات بهذا الفيروس، واقترابه من الرقم القياسي المسجل قبل عام.

وقال المستشار المحافظ ألكسندر شالنبرغ؛ في مؤتمر صحفي حول الإجراءات الجديدة التي تبدأ يوم الإثنين المقبل: "التطور استثنائي وإشغال أسرّة العناية المركزة يتزايد بشكل أسرع مما توقعنا"، إذ إنه ستكون هناك فترة انتقالية مدتها أربعة أسابيع، حيث يمنح التطعيم الأول، إضافة إلى اختبار PCR، الدخول إلى الأماكن التي سيتم فيها حظر غير الملقحين، وبعد ذلك، سيتم السماح فقط للمطعمين بالكامل الذين تعافوا أخيرا من عدوى فيروس كورونا بالدخول.

في حين أنه سيتعين على أولئك الذين يتناولون الطعام بالخارج إظهار أنهم قد تمّ تطعيمهم ضد فيروس كورونا، أو أن النوادل لن يقدموا لهم الطعام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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