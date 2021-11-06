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خلال ٣٠ يوماً.. "مكافحة الفساد تحقق مع 512 متهماً يعملون في 6 وزارات ورئاسة الأمر بالمعروف وتقويم التعليم

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خلال ٣٠ يوماً.. "مكافحة الفساد تحقق مع 512 متهماً يعملون في 6 وزارات ورئاسة الأمر بالمعروف وتقويم التعليم خلال ٣٠ يوماً.. "مكافحة الفساد تحقق مع 512 متهماً يعملون في 6 وزارات ورئاسة الأمر بالمعروف وتقويم التعليم
لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير

خلال ٣٠ يوماً..

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ربيع الأول 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (6061) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (512) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (172) مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، البيئة والمياه والزراعة) و(الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب).

وأكدت الهيئة أن ذلك جاء لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

فيما دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري لحماية المال العام والحفاظ عليه من خلال وسائل تلقي البلاغات الخاصة بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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