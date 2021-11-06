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التحالف الشعبي: مؤتمر لتكريم عبدالغفار شكر بمشاركة «القومي لحقوق الإنسان»

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التحالف الشعبي: مؤتمر لتكريم عبدالغفار شكر بمشاركة «القومي لحقوق الإنسان» التحالف الشعبي: مؤتمر لتكريم عبدالغفار شكر بمشاركة «القومي لحقوق الإنسان»

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أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه سوف ينظم بالمشاركة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرا لتكريم القيادي الراحل عبدالغفار شكر وذلك يوم الأحد الموافق ١٤ نوفمبر، كما قرر التحالف إطلاق اسم عبدالغفار شكر على دورة اجتماع مركزية التحالف واهداء اعمال المؤتمر العام الثالث إلى روح مؤسس الحزب الراحل.

وقال الحزب إن ذلك يأتي لدور شكر، البارز في تطوير النظام السياسي المصرى في عهود مختلفة وإبراز قيم التثقيف والتوعية والحق في التنظيم وقضايا حقوق الانسان من خلال دوره المباشر ودراساته المتعددة وتواصله المثمر مع مختلف الأجيال كنموذج للمفكر الوطنى الذي مارس دوره بموضوعية ونزاهة واستحق لقب معلم الاجيال.

وفي بيان قال الحزب “نخص الحزب بالذكر الأحزاب والشخصيات العربية: الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والمؤتمر القومى العربى والحزب الاشتراكى اليمنى والحزب الشيوعى السودانى والمنتدى الاجتماعى المغربى واتحاد الشغل التونسى والشخصيات العربية البارزة التي تواصلت معنا لتقديم العزاء ونعتز مع المجتمع المدنى بكل أطيافه الديمقراطية بأن وداعه كان مظاهرة حب أكدت ما قيل عنه بحق كمعلم الاجيال”.

المصرى اليوم

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