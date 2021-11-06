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ظهر عليهما الخمول والسعال المتقطع.. إصابة أول ضبعين في العالم بكورونا

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ظهر عليهما الخمول والسعال المتقطع.. إصابة أول ضبعين في العالم بكورونا ظهر عليهما الخمول والسعال المتقطع.. إصابة أول ضبعين في العالم بكورونا

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اعلنت حديقة الحيوان في دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، إصابة اثنين من الضباع فيها بفيروس كورونا ، حيث تعد هذه أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العالم ل هذه الحيوانات

. و أكدت حديقة الحيوانات، في بيان لها نشرته وسائل إعلام أمريكيةوعالمية اليوم السبت أن الاختبار يثبت إصابة اثنين من الضباع ، وهما نجوزي 22 عاما، وكيبو 23 عاما بكوفيد-19.

و ظهرت لدى الضبعين بعض أعراض المرض، مثل الخمول الخفيف وإفرازات في الأنف والسعال المتقطع ، حسبما أكد العاملون.

وأكدت حديقة الحيوان، أن الضبعين ، هما أول ضباع في العالم مصابة بفيروس كورونا بشكل مؤكد، متوقعة أن يتمثل الضبعان للشفاء.

والضبع ينتمي للثدييات التي تلد وترضع صغارها، وهو حيوان مفترس، يخرج للبحث عن طعامه ليلاً منفرد أو ضمن مجموعة.

وهو من الحيوانات التي تعيش على أكل الجيف وبقايا صيد وفرائس الحيوانات الأخرى، لذا يُعد من الحيوانات القمّامة إلا إنه يصيد بمهارة.

و يتميز الضيع قوة فكيه الهائلة، فتمكنه من سحق العظام بأنيابه، وقيل أن الضبع يصطاد معظم فرائسه بنفسه رغم ما يعرف عنه من أنه آكل للجيف. وعلى الرغم من أن شجرة تطور السلالات هم أقرب إلى الكلبيات. .

المصرى اليوم

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