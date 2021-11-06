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"الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة

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"الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة "الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة
ضباب على الشرقية وسواحل البحر الأحمر.. وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توالي درجات الحرارة انخفاضها على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية من البحر الأحمر، في حين تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً، مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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