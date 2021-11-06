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خالد عكاشة: فترة ترامب شهدت تهميشا كبيرا للمؤسسات الأمريكية الرسمية
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الأحد 14 نوفمبر 2021 08:17 مساءً
السعودية: المملكة استطاعت تفادي الموجات المتكررة ومتحورات كورونا
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الأحد 14 نوفمبر 2021 08:17 مساءً
«رياضة النواب» توصي بزيارة ميدانية لمحافظة سوهاج بسبب «الصالة المغطاة»
-
الأحد 14 نوفمبر 2021 08:17 مساءً
أستاذة بطب قصر العيني توضح خطورة مرض السكر على جسم الإنسان
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الأحد 14 نوفمبر 2021 08:17 مساءً
رئيس هيئة الدواء: لقاح «كوفي فاكس» المصري خضع لكل التجارب المعملية
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الأحد 14 نوفمبر 2021 08:17 مساءً
أبرزهم قفشة وبن شرقي .. نجوم يشعلون الميركاتو الشتوي
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الأحد 14 نوفمبر 2021 08:17 مساءً
رئيس المركز القومي للبحوث: عملنا على انتاج لقاح لفيروس كورونا منذ ظهوره في الصين
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الأحد 14 نوفمبر 2021 08:17 مساءً
متحدث التعليم العالي: الوصول للقاح «كوفي فاكس» المصري نجاح لمنظومة البحث العلمي
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الأحد 14 نوفمبر 2021 08:17 مساءً
البحرين تجيز الاستخدام الطارئ لعقار أسترازينيكا المضاد لكورونا
-
الأحد 14 نوفمبر 2021 08:17 مساءً
نجل القذافي من ملاحق بجرائم حرب إلى مرشح رئاسي
-
الأحد 14 نوفمبر 2021 08:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
حبس مهندس لاتهامه بقتل ابن شقيقه وإصابة 5 من أفراد أسرته بالبحيرة
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 09:20 صباحاً
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