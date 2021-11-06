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لافروف: واشنطن تمارس سيطرة خارجية في أوكرانيا واستراتيجيتها لن تنجح
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الخميس 17 فبراير 2022 08:13 مساءً
نبيه بري: لبنان يدعم الحوار السعودي الإيراني
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الخميس 17 فبراير 2022 08:13 مساءً
«أحباء مصر» تنظم يوما ترفيهىا للأيتام فى العريش
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الخميس 17 فبراير 2022 08:13 مساءً
موعد بدء الدراسة فى المدارس والجامعات.. وامتحانات الإعدادية والثانوية العامة 2022
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الخميس 17 فبراير 2022 08:13 مساءً
عميد آداب الفيوم: أفكار روسو مازالت تؤثر في أوروبا
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الخميس 17 فبراير 2022 08:12 مساءً
السيسي يلتقي مع رئيس وزراء اليونان ويشيد بعمق العلاقات بين البلدين
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الخميس 17 فبراير 2022 08:12 مساءً
النيابة العامة تؤكد انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة «مينا» بأكتوبر
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الخميس 17 فبراير 2022 08:12 مساءً
شخص داخل النقابة.. مدير أعمال حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحه عن «فساد المهن الموسيقية»
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الخميس 17 فبراير 2022 08:12 مساءً
فيلم العودة لسارة الشاذلي يُعرض في «زاوية» وينافس في مهرجان أسوان
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الخميس 17 فبراير 2022 08:12 مساءً
ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب فى مصر مساء اليوم الخميس 17-2-2022
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الخميس 17 فبراير 2022 08:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الكنيست الإسرائيلي يقر الموازنة العامة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 نوفمبر 2021 09:14 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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