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أمطار غزيرة تصل لحد السيول .. حالة الطقس من غد السبت إلى الخميس 18 نوفمبر
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
جاريث بيل يستعد لحدث تاريخي ورقم قياسى جديد مع منتخب ويلز
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
الجابون تهزم ليبيا بهدف أوباميانج.. ومنتخب مصر يكفيه التعادل أمام أنجولا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
منها دولة أقريقية.. الصحة العالمية تكشف عن هوية بلدين لم تَبدآن التلقيح ضد كورونا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
ضبط بانجو وحشيش مع عاطلين في أسوان
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
وزيرة البيئة : قضايا المناخ لن تُحل دون وجود إفريقيا كعضو فاعل
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
وزير الزراعة: القطاع يستوعب 25% من العمالة ويسهم بـ 15% من الإنتاج المحلي (فيديو)
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
حبس 4 عاطلين حاولوا ترويج 45 طربه حشيش شرق الإسكندرية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
جامعة عين شمس تطلق البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 12 كيلو جرام حشيش بالبحر الأحمر
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية عند باب المنطقة الخضراء
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 نوفمبر 2021 09:14 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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