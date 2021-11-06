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أمطار غزيرة تصل لحد السيول .. حالة الطقس من غد السبت إلى الخميس 18 نوفمبر
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
جاريث بيل يستعد لحدث تاريخي ورقم قياسى جديد مع منتخب ويلز
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
الجابون تهزم ليبيا بهدف أوباميانج.. ومنتخب مصر يكفيه التعادل أمام أنجولا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
منها دولة أقريقية.. الصحة العالمية تكشف عن هوية بلدين لم تَبدآن التلقيح ضد كورونا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
ضبط بانجو وحشيش مع عاطلين في أسوان
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
وزيرة البيئة : قضايا المناخ لن تُحل دون وجود إفريقيا كعضو فاعل
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
وزير الزراعة: القطاع يستوعب 25% من العمالة ويسهم بـ 15% من الإنتاج المحلي (فيديو)
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
حبس 4 عاطلين حاولوا ترويج 45 طربه حشيش شرق الإسكندرية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
جامعة عين شمس تطلق البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 12 كيلو جرام حشيش بالبحر الأحمر
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
جدل طبي بشأن لقاح "فايزر بونتيك" ضد كورونا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 نوفمبر 2021 09:14 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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