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شهدت أسعار البيض اليوم السبت، انخفاضا في المزارع، بعد ارتفاعه خلال الايام الماضية بسبب التغيرات المناخية التي تشهدها مصر، وقد سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 41.5 جنيها بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 45 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة حوالى 40.5 جنيه، ويصل سعره للمستهلك 44 جنيه.

أما سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة حوالي 43.5 جنيها، ويباع بسعر 47 جنيه للمستهلك.

كانت وزارة الزراعة قد اتفقت مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على توريد البيض بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة لوزارتي الزراعة والتموين المنتشرة على مستوى الجمهورية

وكان قد تم الاتفاق بين وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجي وذلك بالتعاون مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية واتحاد منتجي الدواجن والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقطاع الإنتاج بالوزارة.

وكان رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، قد أرجع ارتفاع أسعار البيض إلى التغيرات المناخية التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، مما أدى إلى إحجام المربين عن إدخال قطعان من الكتاكيت البياض للتربية نتيجة الخسائر المتكررة.