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وزيرة البيئة : قضايا المناخ لن تُحل دون وجود إفريقيا كعضو فاعل
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
وزير الزراعة: القطاع يستوعب 25% من العمالة ويسهم بـ 15% من الإنتاج المحلي (فيديو)
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
حبس 4 عاطلين حاولوا ترويج 45 طربه حشيش شرق الإسكندرية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
جامعة عين شمس تطلق البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 12 كيلو جرام حشيش بالبحر الأحمر
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
بنى سويف تستقبل سباق الفراعنة الدولي أثناء مروره بميدوم بمشاركة 150 متسابقًا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
رئيس هيئة الدواء يتفقد أجنحة الشركات المصرية المشاركة في أكبر معرض دولي بـ«ميلانو»
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
جنوب سيناء أول محافظة بلا صناديق تبرعات بالمساجد
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
«صحة بني سويف»: فحص وعلاج لـ 1359 مواطناُ بعزبة الصعايدة مركز سمسطا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
عزل وائل جمعة بأوامر كيروش بعد إصابته بكورونا.. آخر تطورات حالته الصحية (تفاصيل)
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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وداع صباح فخري.. "بابل ليست قندهار" والموسيقى تصدح في دبي والرياض: الأبرز في أسبوع
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:07 صباحاً
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