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«القوى العاملة»: إنهاء المنازعات العمالية وديا قبل إحالتها للقضاء بسوهاج
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 08:16 مساءً
محافظ الغربية يتابع معدلات العمل بمراكز شباب مبادرة «حياة كريمة»
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
ضبط مخزن غير مرخص يحوي أدوية وألبان مسجلة بوزارة الصحة بطنطا
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
«القوى العاملة»: تعيين 695 شابا وتحرير 118 محضراً للمنشآت المخالفة بالمنيا
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
«شوقي» يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك في تطوير التعليم
-
الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
«التنمية المحلية» تتابع جهود أسوان في احتواء الأضرار الناتجة عن السيول
-
الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
بعد استغاثته بالسيسي.. نجاح العملية الجراحية للطفل هادي ووالده يشكر الرئيس (فيديو)
-
الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
«المالية»: 52 ألف مستورد سجلوا في منظومة التسجيل المسبق للشحنات
-
الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
«أشعر بالنعمة».. أول ظهور لـ«منة عرفة» بعد انتهاء أزمتها مع زوجها
-
الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 08:15 مساءً
"عبدالعزيز الخيرية" بتبوك تتفاعل مع مناشدة أحد المواطنين لإيوائه
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الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 08:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
مكوجي المشاهير فى الزمالك: زوجة الكحلاوى طيبة وبتوزع عيش ولحمة
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 09:03 صباحاً
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