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غرق سائح روسي الجنسية بأحد شواطئ فنادق شرم الشيخ

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غرق سائح روسي الجنسية بأحد شواطئ فنادق شرم الشيخ غرق سائح روسي الجنسية بأحد شواطئ فنادق شرم الشيخ

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لقي سائح روسي الجنسية مصرعه غرقا بأحد شواطئ فنادق شرم الشيخ، وتم انتشال للجثة ونقلها لمشرحة مستشفى شرم الشيخ

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد غرق شخص روسي الجنسية، 73 عامًا خلال السباحة بشاطئ أحد الفنادق السياحية

وتبين من المعاينة المبدئية للجثة أن الوفاة حدثت بسبب اسفكسيا الغرق، بعد تعرض السائح لأزمة قلبية أثناء ممارسة السباحة. وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى شرم الشيخ الدولي. وأخطرت السفارة الروسية بالحادث، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات للتأكد من أسباب الوفاة

المصرى اليوم

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